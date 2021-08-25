CМИ: Секретная служба предупреждала полицию Капитолия о готовящихся беспорядках 6 января

Секретная служба США за день до штурма Капитолия 6 января предупредила местную полицию о повышенном риске массовых беспорядков, сообщает Politico.

Согласно информации в документах, полученных изданием, 5 января Секретная служба, отвечающая за безопасность официальных лиц США, сообщила полиции Капитолия о повышенном риске безопасности офицеров полиции. Это противоречит заявлениям полиции округа Колумбия о том, что ни одна спецслужба не сообщала им о готовящихся беспорядках.

Остается неизвестным, сколько людей в правоохранительных органах знали о предупреждениях Секретной службы.

Секретная служба отказалась давать комментарии изданию.

Недавно сообщалось, что полицейский, убивший ветерана Военно-воздушных сил США во время беспорядков у Капитолия, был оправдан.