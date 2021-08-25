Отец участника конфликта с семьей ребенка-аутиста рассказал подробности инцидента

Отец подростка, обидевшего мальчика-аутиста в московком метро, Сергей Пчеленок заявил, что родители ребенка первые накинулись на его сына с кулаками. Об этом он рассказал в интервью DailyStorm.

Пчеленок объяснил, что его сын не садился на мальчика, а слегка его задел. Подросток также хотел извиниться перед ребенком, но на него посыпались оскорбления.

«Этот мальчик подошел к своим родителям и начал говорить: «Успокойтесь». Раз, два подходил, а отец ему сказал: «Не лезь, отойди»», — уточнил мужчина.

Он отметил, что отец ребенка начал душить его сына, не разобравшись в ситуации.

«Сын в порядке, побои снял — на шее там и так далее. Там видно все», — заключил мужчина.

Ранее сообщалось, что конфликт начался после того, как трое пассажиров зашли в вагон метро и попросили ребенка с аутизмом подвинуться — 17-летнему подростку, его матери и девушке нужно было три места. Однако молодой человек не дождался, пока мальчик пересядет, и сел на него.

По версии родителей ребенка с особенностями, они заступились за сына. Однако на протяжении всей поездки молодой человек провоцировал отца мальчика на драку, а когда тот начал выходить из вагона, ударил мужчину по голове. После этого мать и девушка подростка напали на мать ребенка с аутизмом и поцарапали ее.