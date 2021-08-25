Минпросвещения планирует ликвидировать третью смену в школах

Минпросвещения намерено ликвидировать третью смену в школах и не допустить роста второй. Об этом в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросам общего образования рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

По его словам, в течение последних пяти лет с момента проведения предыдущего государственного совета по вопросам общего образования было построено 1 623 школы на 690 тыс. мест. К новому учебному году откроются еще 130 новых школ, а к 2025 году планируется построить еще 1 300 школ, отметил Кравцов.

«Это позволит нам полностью ликвидировать третью смену и не допустить роста второй», — сказал он.

Министр добавил, что отечественная система образования в целом демонстрирует позитивную динамику.

«Мы опережаем установленные показатели 2020 года по вхождению в число ведущих стран по уровню общего образования. Однако понимаем, что предстоит сделать еще очень много», — заключил глава Минпросвещения.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал в кратчайшие сроки ликвидировать обучение в третью смену в школах страны.