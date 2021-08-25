В Карачаево-Черкесии гостя застрелили на свадьбе из-за танца с невестой

В Карачаево-Черкессии конфликт из-за невесты на свадьбе спровоцировал драку, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

На кадрах с места происшествия видно, что между мужчинами начался спор за право танцевать с невестой. В результате началась драка, после чего один из оппонентов достал пистолет и открыл стрельбу. Один из гостей получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Позднее он скончался в больнице.

Правоохранители начали поиски подозреваемых — к трагедии считаются причастными Аслан Утагонов и Самвел Киракосян. По некоторым данным, они скрылись на белом автомобиле марки Porsche Cayenne. Кроме того, злоумышленники могут быть вооружены.

Как передает РЕН ТВ, Утагонов — сын одного из местных криминальных авторитетов, который несколько лет назад пропал без вести.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство в отношении жителя города Ельня в Смоленской области, который открыл стрельбу по соседу.