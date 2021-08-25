Польский депутат пытался прорваться к беженцам на границе с Белоруссией

Польский депутат Франтишек Стерчевски попытался прорваться к беженцам на границе с Белоруссией. Видео «забега» опубликовал в своем Telegram-канале журналист Sputnik Марат Касем.

На кадрах видно, как депутат убегает с большим пакетом в руках от польских военных, падает, но в итоге его все-таки останавливают.

«Ничего более популистского вы сегодня уже не увидите», — отметил журналист.

На данный момент несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными на границе между Белоруссией и Польшей, у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Польские власти настаивают, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной.

В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что эти страны насильно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями. Миграционный кризис обострился после санкций ряда западных стран, последовавших в отношении властей Белоруссии в ответ на экстренную посадку самолета авиакомпании Ryanair.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с санкциями заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — «на это нет ни денег, ни сил». Он также назвал «мерзавцами» отдельных представителей властей Литвы, которые допускают жестокие меры по отношению к нелегальным мигрантам и используют ситуацию как средство давления на республику.