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В Грузии автомобиль с тремя иностранцами сорвался в овраг

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В регионе Аджария автомобиль упал с проезжей части в овраг на перевале Годердзи, в результате чего погиб ребенок и еще двое человек пострадали. Об этом сообщает грузинский телеканал TV25.

По информации телеканала, в машине находились трое иностранцев, один из которых несовершеннолетний. Причины аварии на данный момент не установлены, гражданами какой страны являются пострадавшие не называется. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что автомобиль перевернулся 20 раз.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека».

Ранее сообщалось, что туристический автобус, направлявшийся к Ниагарскому водопаду, перевернулся в американском штате Нью-Йорк. В результате пострадали более 50 человек.

В августе не менее восьми человек погибли и еще 48 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в Венгрии.

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