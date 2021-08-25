SuperJob: каждый четвертый россиянин не верит в глобальное потепление

Более четверти россиян не верят в глобальное потепление и считают его «глобальным оболваниванием всего человечества». Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Всего, по данным издания, в опросе участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Из них 26% заявили, что «если и стало чуть теплее, то в этом вовсе не обязательно виноваты люди», а также сделали предположение, что в действительности глобальное потепление может быть мировым заговором.

При этом 51% респондентов отметили, что глобальное потепление — это доказанное явление. «Это доказано не только наукой, но и природными катастрофами в этом году, например пожарами в Якутии», — заявили опрошенные из этой группы.

Исследование также показало, что чаще всего изменения климата отрицают именно мужчины (30%), а не женщины (26%).

Однако эксперты считают, что в целом в вопросах осведомленности населения о глобальном потеплении отмечается положительная динамика. Когда аналогичное исследование проводилось в 2009 году, изменения климата отрицали 33% россиян.

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала доклад, в котором подробно изложены последствия пагубного влияния человечества на климат. По мнению ученых, уже к концу столетия уровень мирового океана из-за таяния ледников может подняться на 2 м, а к 2150 году — на 5 м. Таким образом, сотни населенных пунктов по всему миру будут затоплены.