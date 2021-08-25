В Серове главврач «скорой» объявила «охоту» на сотрудников после их жалоб в прокуратуру

В городе Серов Свердловской области главный врач станции скорой помощи Ольга Бец устроила слежку за сотрудниками в отместку за их жалобы на неоплату сверхурочных и отсутствие СИЗ. Об этом сообщает местный портал E1.ru.

Дочь и подруга Бец выложили в сториз в Instagram сообщение: «Ребята!! Нам нужна ваша помощь! Кто увидит сотрудников СМП на вызове, в машине или где-то еще без маски!!! Будьте добры сообщить нам! В ответ вознаградим», — написала девушка.

Кроме того, она опубликовала сотовый телефон и хэштег #войнадаквойна. Сами медики пояснили изданию, что таким образом главврач мстит им из-за недавней прокурорской проверки, которая прошла из-за жалоб сотрудников.

«Пока из всех предписаний главный врач выполнил только часть оплаты сверхурочных работ. Но с этого момента в наш адрес посыпался шквал негатива. Ольга Бец сказала, что морально уничтожит всех, кто обращался с жалобами, уволит и «размажет» каждого. За месяц у нас вынесено 15 выговоров. На линейках нас каждый день унижают, постоянно проходятся по профнавыкам и даже внешности сотрудников», — сказал один из врачей.

В свою очередь сама Бец отрицает, что дело в мести. По ее мнению, сотрудники не хотят выполнять правила намеренно — за подтвержденный коронавирус они получают денежные выплаты.

«Конечно, они [медики] заинтересованы заболеть ковидом и получить выплаты Фонда соцстраха. Ну, получишь ты 68 тыс. А если умрешь? Те два миллиона твоим родственникам нужны будут? Как я потом буду смотреть в глаза родственникам, детям? Я должна все сделать, чтобы остановить это — спасти своих людей от этой катастрофы, а они этого не понимают!» — заключила она.