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В Москве прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь

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Облачная погода, вечером небольшой дождь ожидаются в Москве в среду 25 августа, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в столице около +20°C, преимущественно без осадков, облачно с прояснениями. Самая высокая температура ожидается в районе 15.00 — 18.00. Ветер ночью — переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

По прогнозам синоптиков, облачная и слегка дождливая погода сохранится в Москве до выходных.

В Подмосковье 25 августа — днем около +17-22°C, ветер — юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать — утром 751 мм рт. ст. — и к вечеру составит 747 мм рт. ст.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в центральной России в последнюю неделю лета.

Все новости на тему:
Погода в Москве
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