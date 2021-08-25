Глава Минобрнауки оценил идею о разделении студентов на привитых и непривитых

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все студенты должны иметь равный доступ к образованию, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Никакого разделения студентов тоже нет и быть не может. Мы договорились, что никакой принудительной вакцинации студентов быть не может — но надо давать возможности для вакцинирования, вести широкую разъяснительную работу», — сказал он.

При этом министр подчеркнул, что университеты должны обеспечить как очный, так и дистанционный форматы обучения.

Ранее Фальков заявил, что нельзя ущемлять права студента в зависимости от того, привиты учащиеся от коронавирусной инфекции или нет. Вместе с тем он отметил, что если у вузов будет более точная информация о количестве привитых, руководство образовательных учреждений сможет более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.

Также Минобрнауки опубликовало рекомендации подведомственным вузам относительно обучения студентов с сентября этого года. Ведомство посчитало целесообразным перевести студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, на удаленное обучение.