В Кировской области мужчина убил друга, подставив подножку

В Кировской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в причинении смерти своему другу, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошел в Кирово-Чепецке. По данным следствия, 4 мая вечером двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения беседовали на площадке перед входом в коммунальную квартиру. Внезапно между ними возникла ссора.

«Желая успокоить 33-летнего потерпевшего, 26-летний обвиняемый сделал подножку, ударив своей ногой потерпевшего, отчего последний потерял равновесие и стал падать. Обвиняемый, не выпуская потерпевшего из захвата рук, умышленно с силой уронил его, в результате чего последний упал и головой ударился о стену», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавший провел в больнице десять дней, но спасти его не удалось.

Кроме того, через некоторое время после инцидента обвиняемый совершил грабеж в одном из магазинов города.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Кировской области 66-летний мужчина изнасиловал и убил знакомого.