Официант выиграл дело о несправедливом увольнении из-за отрыжки босса

Официант элитного ресторана выиграл суд о несправедливом увольнении после того, как его босс рыгнул ему в лицо на глазах у посетителей. Об этом пишет Daily Mail.

Официант Эдгар Симпличио заявил, что Алессандро Кретелла, владелец итальянского ресторана L'antipasto на юго-западе Лондона, ухмыляясь, громко рыгнул перед посетителями и и направил на официанта запах, оставив его «замороженным» на несколько мгновений.

Симпличио также сказал, что босс якобы спрашивал, не хотел бы он увидеть фотографию «фекалий» во время работы.

После массового скандала в ресторане, последовавшего за инцидентом, Симпличио решил уволиться.

Кретелла отрицал, что инцидент имел место, но признал, что у него действительно «детское чувство юмора». Суд подтвердил, что Кретелла страдал эзофагитом — воспаление пищевода — из-за которого у него часто бывает отрыжка. Однако, официант сообщил, что Кретелла вызывал его несколько раз и намеренно громко рыгал, иногда прямо ему в лицо.

Суд по трудовым спорам постановил, что официант был несправедливо уволен из-за «неразумного поведения» босса, не оставившего ему выбора, кроме как уйти.

Ранее владелец пиццерии оставил $1800 чаевых в кафе, где подают его замороженную пиццу.