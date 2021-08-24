Опубликовано видео инцидента с семьей ребенка-аутиста в московском метро

В сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт в московском метро с участием ребенка, страдающего аутизмом. Ролик опубликовал Telegram-канал «Медиакиллер».

В начале видео в вагоне метро вполоборота сидит мальчик-аутист со своим младшим братом, напротив него — мама, папа и бабушка.

Далее заходят трое: парень девушка и пожилая женщина, которая просит мальчика подвинутся, он немного отсаживается в сторону. В итоге молодому человеку не хватает места, и он несильно задевает ребенка, когда садится.

Бабушка мальчика начинает возмущаться, мальчик ее успокаивает. Отец ребенка пытается спровоцировать обидчика сына на драку.

Когда семья мальчика выходит из вагона, ссора достигает пика. Парень вскакивает с места и начинается потасовка. Первый удар наносит отец мальчика.

Ранее стало известно, что стороны конфликта подали друг на друга заявления в полицию.

Полицейские в свою очередь выясняют обстоятельства произошедшего.