В Санкт-Петербурге задержан серийный насильник

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который подозревается в нападении и насилии над женщинами. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным следствия серийный насильник орудовал в Приморском районе с апреля по август 2021 года. Известно как минимум о семи потерпевших. Мужчина нападал на женщин в безлюдных местах, после чего избивал и насиловал.

«20 августа в ходе оперативной работы по заявлениям, поступавшим в полицию Приморского района с 25 апреля по 19 августа 2021 года, сотрудниками полиции был задержан и полностью изобличен в совершении серии нападений на женщин 24-летний гражданин среднеазиатской республики», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью и три уголовных дела об изнасиловании. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного еще 7-8 уголовных дел.

Между тем одна из жертв сообщила о случившемся в соцсетях, пишет газета «КП». По ее словам, насильник напал на нее вечером 15 августа — из-за своей спокойной реакции на злоумышленника, тот не стал ее избивать.

«Я пыталась с ним говорить: «как тебя зовут, пошли лучше ко мне, выпьем вина, давай пойдем за руку, как пара». Я не показывала признаков паники, была максимально собрана, говорила сильно и спокойно, не кричала. В отделении мне сказали, что все, кто сразу начинал истерить, в больничке», — рассказала она.