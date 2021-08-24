В Израиле пенсионерку убило пальмой

В Израиле 66-летняя Анна Римбург погибла при обрушении многолетнего дерева на набережной города Тверии, где женщина вместе с мужем и сыном находилась в недельном отпуске. Об этом сообщает местный портал Ynet.

Трагедия произошла 22 августа 2021 года. По словам свидетелей инцидента, при очередном порыве ветра ствол 8-метровой пальмы переломился в середине, а крона дерева рухнула на прилегающую лестницу, по которой спускалась женщина.

Римбург получила тяжелые ранения и скончалась до прибытия скорой помощи. После случившегося местные власти провели стали обрезать и срубать старые деревья, чтобы предупредить трагедии.

Местная полиция сперва полагала, что рухнувшее растение было изъедено пальмовым долгоносиком, однако эта версия не подтвердилась. В итоге, правоохранители пришли к выводу, что виной всему стал сильный ветер, который в тот вечер достигал 20 м/с.

Известно, что погибшая долго время работала стоматологом в родном городе Реховот. При этом у нее дважды диагностировали рак, который ей удалось победить.