Пользователи сети поделились самыми странными отзывами, которые они видели

Пользователи соцсетей поделились самыми необычными отзывами, оставленными другими, которые они когда-либо встречали в интернете. Об этом сообщает Daily Mail.

Отзывы на товары и услуги собраны в Twitter Weird Online Reviews («Странные онлайн-обзоры» англ.). К примеру, человек в сети поделился отзывом на арест полицейскими.

«Они были очень вежливы, когда заковывали меня в наручники. Автозак был очень удобным и комфортным. В целом, все очень профессионально. Безусловно, с удовольствием буду арестован еще раз», — сообщил юзер, оценив свой арест на «пять баллов».

Некий Адам оказался недоволен купленным им белым надувным матрасом с коричневой обивкой.

«Кровать должна выглядеть как кровать. Будучи пьяным, я его заказал, думая, что это огромный брикет шоколадного мороженого. Но это не так. Это — кровать, а вовсе никакое не мороженое, которое я хотел», — написал он, поставив товару одну звезду.

Другой человек поставил одну звезду компании, сообщив, что ему все очень понравилось, но он настолько ненавидит желтый цвет, что не может вытерпеть на экране пять желтых звезд.

Еще один пользователь поставил Ирландии одну звезду из пяти за то, что «не встретил ни одного лепрекона» за время своей поездки.

Ранее в интернете обсуждали, правдив ли стереотип о том, что американцы не знают мировую географию.