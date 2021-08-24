Самая маленькая корова в мире умерла в Бангладеш

Двухлетняя корова Бхутти Рани, которая считалась самой маленькой в мире, скончалась из-за скопления газов в желудке. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

По информации издания, Бхутти Рани содержалась на ферме в Бангладеш. Благодаря своему маленькому росту — 51 см и весу — 28 кг, она прославилась в социальных сетях. Хозяин фермы Хасан Ховладар рассказывал, что посмотреть на корову приезжали жители близлежащих городов.

«На прошлой неделе Рани срочно доставили в неотложную помощь, когда стал заметен ее распухший живот. Однако ветеринары не смогли ничего сделать, чтобы спасти корову, и она умерла», — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что причиной смерти животного стало переедание и скопление газов в желудке.

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