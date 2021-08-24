Тиктокерша показала новый способ есть хот-дог, не пачкаясь соусом

Видеоблогерша из Филиппин Шенна Мари изобрела новый способ поедания хот-догов, благодаря которому можно совершенно не испачкаться горчицей или кетчупом. Она показала этот способ в своем аккаунте вTikTok.

В видео филиппинка сначала налила большое количество горчицы и кетчупа на сосиску, а потом просто перевернула ее. В результате этого весь соус оказался снизу. Несмотря на очевидную простоту, этот способ позволяет съесть блюдо, совершенно не запачкавшись в соусе. Видео девушки собрало более 2 млн просмотров.

Многие пользователи обрадовались простому лайфхаку, который может сильно упростить их жизнь.

«Еще можно налить кетчуп и горчицу до того, как класть сосиску», — посоветовал в комментариях к видео один из пользователей.

«Весь прикол хот-догов в том, чтобы запачкаться», — написал другой.

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