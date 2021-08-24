В Москве во вторник ожидается до +21°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 24 августа, будет до +21°С. В столице будет переменная облачность, преимущественно без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +19...+21°С. Ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +7...+9°С. В городе будет переменная облачность, без осадков. Ожидается юго-восточный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 752 мм рт. ст., а ночью — 751 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об «опасных ливнях» на юге России и Дальнем Востоке.