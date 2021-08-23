В Одессе задержали американца в футболке с флагом России

Украинские полицейские задержали в Одессе американского туриста, который был одет в футболку с изображением российского флага. Об этом сообщает Telegram-канал Odessa CityNews.

На приведенном видео гражданин США утверждает, что сотрудники полиции задержали его за футболку с надписью Russia. В такой одежде он пришел на праздничное мероприятие, посвященное Дню государственного флага Украины.

«Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода в Украине? У меня с собой нет оружия, ничего...Вот так вы обращаетесь с туристами? Вы, ребята, расисты, вам не нравятся русские из-за политики, вы — проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты», — сказал задержанный.

Он также подчеркнул, что готов обратиться к президенту США Джо Байдену за помощью.

По сообщению Telegram-канала, полицейские задержали гражданина США не за одежду, а за то, что он провоцировал конфликт и не реагировал на требования правоохранителей.

Ранее вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев сообщил, что украинские власти не пустили его в Харьков на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной войны.