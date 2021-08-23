В Красноярском крае убьют пять медведей после жалоб местных жителей

В Красноярском крае отстрелят пять бурых медведей, которые представляют опасность для людей — на выход хищников из леса пожаловались члены администрации Идринского района. Приказ о регулировании численности подписал министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых.

«Провести мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов с соблюдением следующих условий: Вид охотничьих ресурсов: бурый медведь. Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы (особь, представляющая угрозу жизни человека)», — говорится в документе.

Так, с хищниками должны разобраться до 31 октября. Численность решили сократить после того, как в природном парке «Ергаки» животные напали на людей. В июне 2021 года хищник загрыз 16-летнего подростка, а в июле напал на 42-летнего туриста из Москвы. Оба агрессивных медведя были застрелены практически сразу.

После инцидентов было принято решение ограничить доступ гостей природного парка на отдаленные территории, где отсутствуют обустроенные экологические тропы. Кроме того, Минэкологии края направило в природный парк дополнительные группы охотинспекторов.