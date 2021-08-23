МИД РФ: Россия и Венгрия прорабатывают снятие ограничений на поездки между странами

Конструктивные двусторонние отношения России и Венгрии, а также масштабы проводимой в обеих странах иммунизации позволили перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан обоих государств. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

«Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня возобновить регулярное авиасообщение», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что стороны смогли оперативно отработать алгоритм взаимодействия по вопросу поставки в Венгрию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

24 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров по приглашению венгерского коллеги Петера Сиярто должен посетить Будапешт с рабочим визитом. Помимо переговоров, глава российского внешнеполитического ведомства планирует выступить на совещании послов и постоянных представителей Венгрии при международных организациях.

Ранее сообщалось, что с 27 августа будет увеличено количество авиарейсов в Венгрию, Кипр, Киргизию и Таджикистан. По маршруту Москва – Будапешт рейсов станет 7 (было 4) в неделю, также по рейсу в неделю можно будет совершать из ряда других городов.