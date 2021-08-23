В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, есть тенденция к снижению заболеваемости. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных - это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды», - отметил Горелов.

В тоже время специалист подчеркнул, что расслабляться рано, так как суточный прирост случаев заражения коронавирусом в России составляет 19 тыс. Горелов напомнил, что необходимо соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию тем, кто еще этого не сделал.

«Фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости. Но загадывать сейчас сложно»,- добавил Горелов.

Осенью традиционно растет число заболеваний респираторными инфекциями, к которым относится и COVID-19, что неизбежно приведет к «проседанию» коллективного иммунитета, уточнил эпидемиолог.

«Так что многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале и от пневмококковой инфекции», - резюмировал Горелов.

Ранее стало известно, что Минздрав разрешил применять вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», представляющую собой первый компонент «Спутника V», для вакцинации пожилых людей.