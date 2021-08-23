ФСБ задержала шпиона из Украины, собиравшего секретные данные о стрелковом оружии РФ

В Туле задержали агента спецслужбы Украины, который собирал данные о перспективном стрелковом оружии России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«В Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», — рассказали в службе безопасности.

Украинец по заданию разведки искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Он должен был завербовать россиян и получить от них сведения о разработке нового оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее ФСБ пресекла контрабанду на Украину головок самонаведения ЗРК.