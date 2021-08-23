В США лошадь сбросила жокея и убежала с ипподрома

На ипподроме Ellis Park Racing & Gaming в округе Хендерсон, штат Кентукки, лошадь с говорящей кличкой Bold and Bossy (Смелая и Властная), которая должна была дебютировать в скачках, сбросила наездника и сбежала. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале ипподрома.

Через некоторое время животное заметили на автомагистрали №69. Один водителей Каллен Стэнли снял на мобильный телефон, как мимо его машины проносится лошадь и выложил видео в Facebook.

«Прямо сейчас лошадь бежит на полном скоку по трассе №69. Не знаю, как это началось и чем закончится. В странное время мы живем», — написал он под роликом.

«К счастью, она (лошадь — прим. ред.) увернулась от моей машины и продолжила бежать. Самая безумная вещь, которую я когда-либо видел в реальной жизни или во сне», — рассказал Стэнли телеканалу Fox News.

В итоге животное вернули владельцу, жокей при падении не пострадал, сообщили в Ellis Park Racing & Gaming.

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