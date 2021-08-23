В Приморье человек утонул во время шторма, пятерых удалось спасти

В Приморском крае Сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда вытащили на берег во время сильного прибоя пять человек, один утонул. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

«22 августа в 19.00 (12.00 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который, находясь на отдыхе, прыгнул в море со скалы мыса Тобизина (остров Русский). В условиях сильного прибоя после штормовой погоды в предыдущие сутки человек самостоятельно выплыть не смог», — говорится в сообщении.

Спасатели не смогли подплыть к нему на катере, и тело пришлось вытаскивать с помощью альпинистского снаряжения. В 23:00 по местному времени утопленника доставили к карете скорой помощи.

Кроме того, сотрудники МЧС помогли выбраться на берег мужчине, находившемуся неподалеку, а также спасли еще четверых человек, о которых рассказали очевидцы. Медицинская помощь никому из них не понадобилась.

Ранее в Калининградской области студент из Нигерии утонул, спасая девушку.