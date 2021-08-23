Под Хабаровском мужчина погиб в из-за нападения амурского тигра

В Хабаровском крае амурский тигр напал на рабочего, который занимался лесозаготовкой, предположительно, мужчина погиб, сообщает ТАСС.

«Местный парень погиб, произошло все в лесном массиве в районе села Арсеньево, в 10–15 метрах от вагончика, где ночевали люди. Они заготавливали там лес», — рассказали агентству в администрации села Маяк.

По предварительным данным, один из мужчин, ночевавший в вагончике, в темное время суток вышел к лесополосе и пропал. Утром неподалеку нашли фонарик, тапочки, одежду и кровь. По словам местных властей, там же были обнаружены тигриные следы и признаки волочения тела в лес. На место уже выехали охотоведы.

Ранее гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал, что в интернете довольно много обманчивых «мимимишных» историй про тигров, однако на самом деле этот хищник является большим циником.