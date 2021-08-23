В Центральной России установится нормальная летняя погода, но покажется, что пришла осень

Погода в Центральном федеральном округе (ЦФО) в ближайшие пять-шесть дней будет близка к климатической норме, однако местным жителям, которые избалованы аномальной жарой, может показаться, что пришла осень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Сейчас более прохладная погода, но температура близка к норме. Она кажется холодной, кажется, что наступила осень, но ничего подобного <...> к выходным существует вероятность повышения температуры до 25 градусов в Москве. Такая ситуация актуальна для всего Центрального федерального округа», — заявил синоптик.

Он отметил, что нормы в регионах Центральной России разные, но к середине недели везде ожидается нормальная температура воздуха.

По словам Вильфанда, летом 2021 года жители ЦФО столкнулись с аномально теплой погодой, и поэтому теперь нормальный климат может показаться им осенней прохладой.

«Мы как-то немного разбаловались. Забыли, что такое нормальное лето. Еще Александр Сергеевич Пушкин писал: «Наше северное лето, / Карикатура южных зим, / Мелькнет и нет: известно это, / Хоть мы признаться не хотим». Лето в наших широтах все-таки не может быть тропическим», — сказал метеоролог.

Ранее Гидрометцентр предупредил об «опасных ливнях» на юге России и Дальнем Востоке.