Садоводов начали эвакуировать в Свердловской области из-за угрозы пожара

Из садового товарищества «Мирный», находящегося в Свердловской области, были эвакуированы 83 человека из-за угрозы распространения природного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Среди эвакуированных 12 детей.

«Спасатели МЧС России проводят окарауливание садового товарищества, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов производят мониторинг обстановки», — добавили в экстренном ведомстве.

Для тушения огня на Урале задействовали 29 единиц техники и 121 человек. От МЧС работают 77 сотрудников.

Спасатели и работники Авиалесоохраны стали производить встречный пал. При этом ситуация с природными пожарами в области осложнена аномальной жарой свыше 30 градусов. С апреля на территории региона действует особый противопожарный режим.

Ранее сообщалось, что двум населенным пунктам в Самарской области угрожает природный пожар.