Путин поддержал идею о введении в России Дня поисковика

Президент России Владимир Путин согласился с предложением учредить в стране День поисковика. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, соответствующую инициативу еще обсудят после завершения избирательной кампании в Государственную думу, когда сформируют фракции.

«День поисковика думаю, что востребован и отвечает той абсолютно востребованной деятельности и большой роли, которую поисковики сегодня осуществляют. Давайте так и сделаем, обсудим, — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с представителями партии «Единая Россия».

Российский лидер отметил усилия МИД в работе, связанной с сохранением исторической правды.

«Вне всяких сомнений, мы будем всячески поддерживать тех, кто на общественном уровне, на уровне общественных организаций проводит эту работу», — обратил внимание президент.

Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, проводил встречу с представителями «Единой России», на которой обсуждались инициативы и предложения.

Ранее Путин поддержал идею о введении моратория на проверки малого бизнеса в 2022 году.