Путин: дистанционное обучение должно дополнять традиционное

Президент России Владимир Путин, комментируя дистанционный формат обучения во время пандемии, заявил, что он должен дополнять традиционный, так как «нельзя превращать человека в робота». Об этом он сообщил на встрече с представителями партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

«Я исхожу из того, и тоже много раз об этом говорил, что дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой, получение знания чрезвычайно важно, но мы не должны превращать человека в машину, не должны человека превращать в робота», — сказал он.

По его мнению, полный переход на удаленное обучение может привести к деструктивным результатам, но дополнять современное образование дистанционными способами можно и нужно.

Ранее сообщалось, что школьники России продолжат учиться в традиционном формате, планов, связанных с переводом на дистанционное обучение, нет. По словам министра образования России Сергея Кравцова, никакой удаленный формат не сможет заменить живое общение педагогов с учениками. Он уточнил, что учебный год в школах в 2021 году начнется в традиционном формате.

28 августа состоится Общероссийское родительское собрание, на котором Сергей Кравцов встретится с родителями школьников, чтобы обсудить волнующие их вопросы.