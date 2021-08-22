Путин высказался против «кампании навязывания» вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо разъяснять людям пользу вакцинации от коронавируса, а не навязывать ее. Об этом он сообщил на встрече с представителями партии «Единая Россия», передает «Интерфакс».

«Никого не надо запугивать, никого не нужно заставлять. Нужно разъяснять. Конечно, можно и нужно создавать всякие стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания», — сказал он.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что свыше 43 млн человек в стране на сегодняшний день прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. По его словам, российские власти при этом считают, что этой цифры пока недостаточно.

Министр также отметил, что среди регионов есть те, в которых от COVID-19 привились уже более 60% взрослого населения — Чеченская Республика, Белгород, Московская область и ряд других регионов.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».