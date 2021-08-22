Афганская женщина родила ребенка в самолете ВВС США во время рейса из Кабула

Афганская женщина родила девочку на борту эвакуационного рейса ВВС США из Кабула. Об этом сообщает команда воздушной мобильности Соединенных Штатов в своем Twitter.

Отмечается, что у матери начались схватки прямо на борту воздушного судна, но потом она начала испытывать трудности из-за давления на большой высоте.

«У матери начались схватки в середине полета, это побудило пилота снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха в судне, что помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери», — говорится в сообщении.

Как только самолет приземлился на авиабазе Рамштайн в Германии (опорный пункт ВВС США на территории страны — прим. «Газеты.Ru»), летчики с базы поднялись на борт и помогли принять роды у женщины. Согласно заявлению, мать и ее новорожденная дочь были доставлены в ближайшее медицинское учреждение и находятся в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует обязать крупные американские авиаперевозчики помочь с перевозкой десятков тысяч людей, которые были эвакуированы из Афганистана. Одновременно планируется увеличивать количество американских военных баз, где можно будет разместить афганских беженцев.