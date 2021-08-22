Глава СПЧ призвал «оставить в покое» памятник Дзержинскому

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что общество само решит, что делать с памятником Феликсу Дзержинскому, который находится в парке искусств «Музеон». Об этом он сообщил РИА «Новости».

До 22 августа 1991 года памятник Дзержинскому стоял на Лубянской площади, но был демонтирован.

«Поскольку в обществе очень жесткое противостояние, что по поводу Дзержинского, что по поводу Ленина и мавзолея, лучше не поднимать такие вопросы. Придет время и все само собой решится. У нас в стране и так много других насущных проблем помимо той, где должен или не должен стоять этот памятник», – сказал он.

25 февраля на портале «Активный гражданин» началось голосование, в котором жителям Москвы предлагалось сделать выбор между монументами Феликса Дзержинского и Александра Невского. В опросе поучаствовали более 100 тысяч москвичей.

26 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об остановке голосования по выбору памятника для установки на Лубянской площади. Он отметил, что считает правильным на данный момент оставить площадь в нынешнем виде, без памятника.