Семеро афганцев погибли в давке рядом с аэропортом Кабула

Не менее семи граждан Афганистана погибли рядом с аэропортом Кабула. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на минобороны Великобритании.

«Мы искренне скорбим вместе с семьями семерых афганских граждан, которые, к несчастью, погибли в давке в Кабуле», — цитирует канал представителя британского минобороны.

Ранее сообщалось, что аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Госдепартамент США объявил, что аэропорт будет закрыт для эвакуации тех, кто уже оказался в его стенах. После этого рейсы возобновятся.

Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует обязать крупные американские авиакомпании помочь с перевозкой десятков тысяч людей, которые были эвакуированы из Афганистана. Одновременно планируется увеличивать количество американских военных баз, где можно будет разместить афганских беженцев.