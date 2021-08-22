Психолог предложил запретить сотрудникам банков звонить пожилым клиентам

Врач-психиатр и психолог Александр Федорович заявил, что необходимо запретить сотрудникам банка звонить пожилым россиянам, чтобы те впоследствии не становились жертвами мошенничества. Об этом он сообщил Sputnik.

По его мнению, возрастные клиенты могут привыкнуть к подобным звонкам, не распознать мошенника и потерять из-за этого деньги.

Федорович добавил, что многие россияне до сих пор раскрывают свои личные данные в разговоре со злоумышленниками. По его словам, на банковских картах нужно писать большими буквами: «Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код» — в этом случае клиенты, в особенности пожилые люди, станут более осторожными.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать схему с «бесплатной пиццей» для обмана россиян. По словам руководителя блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергея Трухачева, схема появилась в средине июля. Сейчас число доменных имен с такой «акцией» составляет около десяти.