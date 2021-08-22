СМИ: в Новосибирской области женщина пырнула ножом сына

В поселке Шахты под Новосибирском 39-летняя женщина ударила ножом своего 22-летнего сына, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, перед инцидентом у них произошел конфликт, причины которого не называются.

«Во время потасовки женщина, которая ранее была судима за убийство, набросилась на сына с ножом и ударила его в живот», — говорится в сообщении.

Внутренние органы молодого человека в результате атаки не пострадали. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают детали происшествия.

Ранее подобный инцидент произошел в Подмосковье: 83-летний изобретатель зарезал свою дочь из-за ссоры во время совместного распития спиртных напитков. Мужчина был задержан на месте и доставлен в отдел Следственного комитета России по Московской области. Родственники мужчины в комментарии изданию рассказали, что недавно он переболел коронавирусом и с трудом передвигался.

До этого ученый-историк и философ Евгений Карцев в состоянии алкогольного опьянения зарезал своего сына из-за замечания. Сообщалось, что Карцев является профессором кафедры социологии и менеджмента общественных процессов столичного МГУ имени Ломоносова.