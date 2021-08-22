Экс-президент Боливии нанесла себе порезы в тюрьме

Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес нанесла себе ранения в тюрьме. Об этом заявил министр внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо, сообщает портал Pledge Times.

«Она в стабильном состоянии. На одной руке есть небольшие царапины. Поводов для беспокойства нет», — сказал министр.

В полиции считают случившееся попыткой свести счеты с жизнью. Аньес в третий раз за две недели перевели в больницу.

Адвокат обвиняемой утверждает, что она страдает от депрессии и гипертонии.

13 марта Жанин Аньес была задержана по обвинениям в госизмене, подстрекательству к мятежу и заговору. Через два дня стало известно, что боливийский суд постановил поместить ее под арест на четыре месяца.

По данным издания Agencia Boliviano de Information, накануне, 12 марта, также задержали экс-министра юстиции Боливии Альваро Коимбра и экс-министра энергетики этой страны Родриго Гусман в рамках расследования дела о госперевороте в ноябре 2019 года.