В одном из детских лагерей Анапы зафиксирована вспышка инфекции

Межрайонная прокуратура Анапы и Роспотребнадзор начали проверку вспышки неизвестной инфекции, зафиксированной в детском оздоровительном лагере «Зори Анапы». Об этом сообщает сетевое издание V1.ru.

«В медицинском изоляторе находится 10 детей, которым оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в прокуратуре.

Руководству лагеря поручено проверить здоровье всех 497 детей, пребывающих там, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы в условиях ЧС. Проверять, как будут исполняться санитарные требования будет Роспотребнадзор.

Ранее в одном из анапских лагерей дети-инвалиды остались одни на сутки, в результате чего помогать им пришлось местным жителям.

В Краснодарском крае с ночи 13 августа наблюдается аномальная погода. Стихия ударила по Анапе, Крымску, Темрюку и другим районам края: затопило свыше 1,4 тыс. домов местных жителей, электроснабжения лишились свыше 108 тыс. человек. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, службы оказывают местным жителям всю необходимую помощь, в частности, откачивают воду, восстанавливают водоснабжение.