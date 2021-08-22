Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Государственного флага

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров на борту Международной космической станции (МКС) поздравили граждан России с Днем Государственного флага, сообщает сайт Роскосмоса.

«Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации», — сказал Олег Новицкий.

Его коллега, Петр Дубров, отметил значение Дня Государственного флага.

«Триколор олицетворяет собой могущество России и величие ее народа. Символизирует преемственность поколений. Демонстрирует единство Отечества и укрепляет патриотический дух. Поэтому этот праздник является связующим звеном между нашим прошлым, настоящим и будущим», — заявил Петр Дубров.

День Государственного флага Российского Федерации был установлен во время политического кризиса, связанного с Августовским путчем ГКЧП в 1991 году. Официально трёхцветный флаг был утверждён в качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года.