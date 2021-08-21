AP: Вашингтон изменил порядок эвакуации из Кабула из-за угрозы со стороны ИГ*

США рекомендовали своим гражданам не приезжать в кабульский аэропорт самостоятельно из-за угрозы со стороны «Исламского государства (организация запрещена в России)». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Источник отметил, что небольшие группы американцев (к которым, возможно, присоединятся сотрудничавшие с Соединенными Штатами афганцы) получат строгие инструкции, следуя которым они доберутся до транзитных пунктов, где их будут ждать военнослужащие.

Ранее сотрудники американской дипмиссии в Афганистане попросили граждан США избегать поездок к аэропорту Кабула. Находиться там разрешается только американцам, которые имеют на руках соответствующий план действий.

Дипломаты также рекомендовали американцам быть особенно осторожными, когда они находятся в толпе, и четко соблюдать указания местных властей. Кроме того, в посольстве подчеркнули, что единственный способ покинуть Афганистан — заполнить специальную форму на сайте.

Ранее, 15 августа, боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) объявили об установлении полного контроля над Афганистаном. После этого тысячи людей собрались в аэропорту Кабула: они пытаются сбежать из страны.