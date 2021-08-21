Путин поздравил нижегородцев с 800-летием города

Президент России Владимир Путин принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к юбилею Нижнего Новгорода, которому в 2021 году исполняется 800 лет. Об этом сообщает ТАСС

«Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учеба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом, кто относится к нему с особым уважением, восхищается его величием и красотой, волжскими далями, от которых буквально дух захватывает», — сказал российский лидер во время концерта.

Он посоветовал «всем, кто пока откладывает поездку или откладывал» побывать в Нижнем Новгороде. По словам президента, он не сомневается, что город сохранит свою самобытность и уникальность, но вместе с тем продолжит преображаться, гордиться технологическими и научными прорывами, спортивными и культурными достижениями, традициями благотворительности, успехами деловых и общественных проектов.

Ранее Нижний Новгород попал в список российских городов с самыми вкусными и недорогими кафе.