Появилось фото из московской квартиры, где произошел взрыв гранаты

Telegram-канал Life shot выложил фотографию из квартиры на северо-западе Москвы, где в субботу вечером произошел взрыв гранаты.

На снимке видно комнату, где находится разбитый телевизор. На фото также есть мебель, у которой разбиты стекла. Само помещение при этом засыпано пылью.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты в квартире на улице Малая Набережная погибли один взрослый и 14-летний подросток. В квартире во время инцидента также находился 12-летний мальчик, он пострадал. Его госпитализировали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, гранату в квартиру принес отец детей. Он положил ее на шкаф. Сын мужчины достал ее и решил выдернуть чеку. В итоге произошел взрыв.