«Репортеры без границ» обратились к Байдену с просьбой защитить афганских журналистов

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» распространила обращение к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить защиту афганским журналистам на фоне прихода к власти в стране движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы получаем многие десятки просьб о срочной эвакуации. И проблема для нас заключается не в том, чтобы получить визы для журналистов или добиться для них мест в самолетах. Проблема в том, чтобы обеспечить им доступ в эти самолеты», — говорится в сообщении.

«Репортеры без границ» призвали американского лидера «разработать специальные меры по облегчению доступа журналистов и правозащитников, фигурирующих в списках разных стран, в самолеты, а также меры по подтверждению их личности», для этого предлагается создать для них гуманитарный коридор и безопасные зоны.

Кроме того, в обращении прописано требование задержать вывод американских войск из Афганистана.

«К намеченной дате вывода, 31 августа, невозможно завершить эвакуацию людей, находящихся под угрозой, в частности афганских журналистов», — подчеркнули в организации.

От дальнейшего развития событий будет зависеть образ Соединенных штатов как защитника свободы печати и прав человека, добавили «Репортеры без границ».

Ранее в организации прокомментировали видеообращение основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича из белорусского СИЗО.