После пропажи 10-летнего мальчика под Иваново возбудили уголовное дело

После пропажи 10-летнего мальчика в Кинешме Ивановской области следствие возбудило уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает СК по Ивановской области.

Отмечается, что ребенок в последний раз попал в поле зрения камер видеонаблюдения 20 августа, его сопровождал незнакомый мужчина.

«По предварительным данным, личность данного мужчины установлена, им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Республике Татарстан. Мужчина временно находился в городе Кинешма, где, предположительно, снимал в аренду квартиру и познакомился с пропавшим ребенком», — говорится в сообщении СК.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео найденной под Смоленском полуторагодовалой девочки. На кадрах видно, что девочку несет на руках мать, затем женщина с ребенком садится в машину скорой помощи.

Девочка ушла из дома 17 августа в Темкинском районе Смоленской области. После того как родители сообщили об ее исчезновении в полицию, начались поиски.