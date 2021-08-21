Все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии задержаны

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о задержании всех сбежавших из психдиспансера в Бурятии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава региона отметил, что МВД по республике работает очень оперативно.

Ранее сообщалось о трех задержанных пациентах.

Сбежавшие семеро мужчин находились на принудительном лечении по решению суда в республиканском психоневрологическом диспансере в поселке Новая Брянь. Они устроили погром в отделении, взломали дверь и скрылись в неизвестном направлении. Всего в отделении содержалось около 60 пациентов. По данным СМИ, беглецы страдают от шизофрении, расстройства личности и умственной отсталости.

В регионе ввели план «Сирена» для розыска и поимки преступников, за информацию о сбежавших объявили вознаграждение.