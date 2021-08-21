Задержан третий осужденный, бежавший из психдиспансера

В Бурятии задержали еще одного заключенного, сбежавшего из психдиспансера в поселке Новая Брянь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

По данным РЕН, это Александр Расов. Он содержался в учреждении за уничтожение имущества.

До этого сообщалось о задержании Александра Абрахимова и Жаргала Муханаева. Их поймали на выходе из Новой Бряни.

На свободе остаются еще четверо пациентов.

Сбежавшие семеро мужчин находились на принудительном лечении по решению суда в республиканском психоневрологическом диспансере в поселке Новая Брянь. Они устроили погром в отделении, взломали дверь и скрылись в неизвестном направлении. Всего в отделении находились около 60 пациентов. По данным СМИ, беглецы страдают от шизофрении, расстройства личности и умственной отсталости.

В регионе ввели план «Сирена» для розыска и поимки преступников. За информацию о сбежавших объявлено вознаграждение.