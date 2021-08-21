Появилось видео побега осужденных из психдиспансера в Бурятии

Момент побега заключенных из психоневрологического диспансера попал на видео.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, пациенты перелезают через забор и скрываются.

Сбежавшие семеро мужчин находились на принудительном лечении по решению суда в республиканском психоневрологическом диспансере в поселке Новая Брянь. Они устроили погром в отделении, взломали дверь и скрылись в неизвестном направлении. Всего в отделении находились около 60 пациентов. По данным СМИ, беглецы страдают от шизофрении, расстройства личности и умственной отсталости.

В регионе ввели план «Сирена» для розыска и поимки преступников, двух из которых уже удалось задержать. За информацию о сбежавших объявлено вознаграждение.