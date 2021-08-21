Двух сбежавших из психдиспансера в Бурятии поймали

Двух сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступников задержали, сообщает правительство региона на странице в Instagram.

Александра Абрахимова и Жаргала Муханаева поймали на выходе из Новой Бряни.

Ранее сообщалось, что на территории республики ввели план «Сирена» для розыска и поимки семерых осужденных, сбежавших из республиканского психдиспансера.

Мужчины находились на принудительном лечении по решению суда в республиканском психоневрологическом диспансере в поселке Новая Брянь. Они устроили погром в отделении, взломали дверь и скрылись в неизвестном направлении. Всего в отделении числятся около 60 пациентов.

По данным СМИ, сбежавшие из психдиспансера страдают от шизофрении, расстройства личности и умственной отсталости.