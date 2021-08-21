Стали известны подробности побега заключенных из психбольницы в Бурятии

Заключенные, сбежавшие из психоневрологического диспансера в Бурятии, страдали от шизофрении, расстройства личности и умственной отсталости. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, фамилии сбежавших — Поспелов В.А., Абрахимов А.Г., Мухонаев Ж.С., Айшеев А., Найпак В.В., Расов А.С и Лубсанов Б.А.

Отмечается, что сбежавшие устроили в учреждении бунт. Беспорядки начались в отделении, где находились 60 пациентов. В ходе драки был ранен санитар, которому порезали лицо осколком стекла.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу села Новая Брянь Виктора Козулина, полиция считает, что заключенные спрятались в заброшенных многоэтажках.

Ранее сообщалось, что пятеро осужденных сбежали из психоневрологического диспансера в Новой Бряни в Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов заявил, что на место происшествия выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа, координации действий также выехало руководство МВД, дополнил глава республики. Он также попросил местных жителей быть бдительным и следить за своими детьми.